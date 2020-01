Benfica oficializa contratação de Samuel Pedro

O Benfica anunciou a contratação do extremo Samuel Pedro ao Boavista. Entretanto, o clube axadrezado anunciou que ficou com 50% do passe do jogadores.

O Jornal "O Jogo" avançou que o Benfica pagou 800 mil euros pelo avançado de 18 anos.

Samu fez apenas um jogo pela equipa principal do Boavista, curiosamente contra o Benfica. Nas águias, deverá integrar a equipa B ou sub-23.

O avançado, que esta época já integrou os trabalhos da seleção nacional sub-19, começou o seu percurso desportivo no SC Beira-Mar, tendo ainda passado por GD Gafanha, SC Braga e Palmeiras FC.