Polícia marroquina impede salto massivo de 400 migrantes em Ceuta

A polícia marroquina impediu este domingo a passagem de 400 migrantes subsaarianos para a cidade espanhola fronteiriça de Ceuta, num incidente que fez 24 feridos, segundo as autoridades locais citadas num comunicado da agência de notícias marroquina MAP, adiantou a EFE.

A tentativa de salto em massa aconteceu na parte oeste da cerca que separa Ceuta da cidade marroquina de Beliunech e deixou 24 pessoas feridas entre migrantes e forças de segurança, transportados depois para os hospitais mais próximos do lado da fronteira marroquina.

Várias pessoas foram detidas para esclarecer o sucedido, adianta ainda a EFE, que acrescenta que o comunicado dá a entender que nenhum migrante conseguiu passar para o lado de Ceuta.

Este é o primeiro incidente do género registado em 2020 e acontece depois de Espanha ter retirado os rolos de arame farpado no lado espanhol da cerca, ainda que Marrocos tenha reforçado a estrutura com mais arame farpado.

Em 2019 a chegada de migrantes a Espanha baixou 59% face a 2018, uma tendência acompanhada também na fronteira em Ceuta, onde as tentativas de saltar a cerca baixaram 31,2% no mesmo período.

Dados do Ministério do Interior espanhol indicam que houve 1.361 incidentes destes registados em 2019 em Ceuta.