Rui Rio, presidente do PSD. "Houve um momento para marcar as diferenças, agora é tempo de marcar a unidade"

O reeleito presidente social-democrata, Rui Rio, afirmou este sábado que espera poder "trabalhar com estabilidade e lealdade", recusou que o PSD esteja "partido" e vincou estar "a iniciar o momento para marcar a unidade" no partido.

"Encaro esta vitória com satisfação, orgulho e, acima de tudo, com sentido de responsabilidade. Fez hoje um ano que o Conselho Nacional do PSD votou pela estabilidade, ao votar contra a minha destituição. Hoje, os militantes do PSD voltaram a votar pela estabilidade ao votar pela manutenção da atual liderança. Espero que, a partir de hoje, possamos trabalhar com estabilidade e lealdade", afirmou.

No discurso aos militantes num hotel do Porto, Rio disse querer, a partir de hoje, "com o PSD, começar a ganhar o país", observando que "houve um momento para se marcar as diferenças", mas começa agora a ocasião "para marcar a unidade".