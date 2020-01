Reconstruções em Pedrógão. Gulbenkian exige indemnização por suspeita de irregularidades

A fundação Calouste Gulbenkian exige uma indemnização de meio milhão por irregularidades na reconstrução de casas em Pedrógão Grande.

De acordo com a edição deste sábado do “Jornal de Notícias”, tanto a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) como a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) “constituíram-se como assistentes no processo relativo às suspeitas na reconstrução de habitações”.

A par disso, a Gulbenkian apresentou um pedido de indeminização superior a 482 mil euros, referente às obras realizadas em cinco casas sob suspeita. Em causa está a suspeita de que a reconstrução destas casas terá sido indevidamente apoiada pela Comissão de Coordenaçao e Desenvolvimento Regional do Centro.