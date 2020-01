Tochas. Governo disponível para reunir com Liga de Clubes

O Governo, "através das áreas governativas da Administração Interna e do Desporto", está "disponível" para reunir com a Liga de Futebol Profissional (LPFP) “na próxima semana”.

A informação é confirmada à Lusa por fonte ministerial.

A mesma fonte adianta ainda que tanto a data precisa como as horas da reunião terão ainda de ser acertadas entre ambas as partes, conjugando agendas de MAI, do Desporto e da Liga.

A Liga exigiu uma reunião de urgência com o MAI na sequência dos vários atos de pirotecnia durante o jogo entre Sporting e Benfica.