Numa partida entre aflitos, o Desportivo das Aves derrotou o Portimonense por 3-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

Welinton Jr., Banjaqui e Mohammadi fizeram os golos do “lanterna vermelha” do campeonato.

É o terceiro triunfo da equipa agora comandada por Nuno Manta Santos no campeonato que, no entanto, continua no último lugar, com 9 pontos. Já o Portimonense mantém os 14.

