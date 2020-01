Slovan Bratislava avisa Sporting que há mais clubes a correr por Sporar

O diretor executivo do Slovan Bratislava, Ivan Kmotrík, alerta o Sporting, com quem admite estar a negociar, que surgiram, nas últimas horas, outros clubes interessados em Sporar. Em comunicado, o dirigente esclarece o ponta da situação, no que diz respeito à transferência do ponta de lança, garantindo que não há qualquer negócio fechado.

"O Sporting está a fazer um esforço financeiro grande, é verdade que estamos a negociar, mas não há, ainda, acordo final. Há outros clubes interessados no Sporar. Clubes de Inglaterra, Espanha e Franla. Há poucas horas recebemos outra oferta interessante e séria", revela Kmotrík.

Sem revelar os valores exigidos para libertar Sporar, o diretor executivo do clube admite que a última oferta do Sporting já está perto do pretendido, mas ainda não satisfaz. Andraz Sporar, de 25 anos, tem 21 golos, esta época, é o melhor marcador do Slovan e da liga eslovaca. O jogador tem contrato até 2023 e o clube, garante Ivan Kmotrík, não cede nas condições apresentadas ao Sporting. "A oferta deve corresponder ao valor atual do jogador", sentencia.

De acordo com a imprensa portuguesa, o Sporting estará disponível para oferecer uma verba a ronda os sete milhões de euros pelo internacional esloveno.