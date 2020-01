Sporting-Benfica. A rivalidade dos clubes em números

Esta sexta-feira, os olhos e os ouvidos dos adeptos do futebol estão em Alvalade e no Dragão.

O Sporting recebe o Benfica, e o Porto recebe o Braga, precisamente na jornada em que se completam 50% do principal campeonato português.

O mesmo é dizer que a última jornada da primeira volta não é decisiva para as contas do título, mas pode ser muito importante, seja para aumentar as distâncias entre a liderança e a concorrência, seja para encurtá-las, tornando a prova bem mais interessante de seguir.

O confronto entre os rivais de Lisboa, Benfica e Sporting, poderá ser o derbi eterno que, a cada partida realizada é a reedição de uma rivalidade ancestral entre lagartos e lampiões, é assim que eles se chamam uns aos outros.

1907 foi o ano que marcou o início desta rivalidade sem fim. Oito jogadores, do então Sport Lisboa mudaram-se para o Sporting, que era um clube com mais possibilidades. Nesse ano, a um de dezembro, realizou-se o primeiro derbi da história. 2-1 ganhou o Sporting.

Foi há 40 mil 955 dias, ou 113 anos, se preferir.

Desde esse dia 1 de dezembro de 1907, realizaram-se, no total, 307 partidas entre os dois emblemas, com 133 vitórias para o Benfica, 109 para o Sporting e 65 empates. O Benfica marcou aos rivais por 519 vezes, já o Sporting apontou 469 golos aos encarnados

Dos 307 jogos realizados, 55% foram para o campeonato português.

Dá 170 partidas: 78 ganhas pelo Benfica, 47 ganhas pelo Sporting mais 45 empates. 293 golos para os encarnados, 231 para o Sporting.

7-1 foi a maior goleada que o Sporting impôs ao rival da Luz em dezembro de 1986. Desses 7 golos, quatro foram da autoria de Manuel Fernandes.

Foi a devolução da goleada sofrida pelos leões, 40 anos antes, no Campo Grande. Em 1946, o Benfica levou a melhor, 7-2 sobre os rivais.

São os números que ficam para a história deste confronto que cola o país à rádio e ao ecrã.

Desde 2016, Benfica e Sporting encontraram-se por 10 vezes, sete das quais para o campeonato, duas para a Taça de Portugal e uma na Supertaça.

Saldo: cinco vitórias para o Benfica, uma para o Sporting, 40% de empates.

Esta sexta-feira, às sete horas, o Estádio do Dragão será o palco do confronto entre Porto e Braga, um jogo que se foi tornando um clássico das provas nacionais.

O desnível entre dragões e bracarenses é bem maior do que entre os rivais de Lisboa.

Se, na soma de todos os confrontos, o Benfica marcou por 519 vezes ao Sporting e o Sporting marcou por 469 vezes ao Benfica, os encarnados levam a melhor com um saldo positivo de 50 golos.

Já entre Porto e Braga, a diferença é de 220 golos.

Benfica e Sporting jogaram 307 vezes entre si.

Porto e Braga encontraram-se em 154 partidas. Ou seja, em metade dos jogos realizados, a diferença de golos entre Porto e Braga é quatro vezes maior do que o deve e o haver dos rivais da Segunda Circular.

O primeiro confronto de que há registo entre dragões e arsenalistas remonta a 1926, na altura o Porto venceu em casa por 3-0.

A esse primeiro encontro entre os dois emblemas, seguiram-se 153 confrontos, 107 ganhos pelo Porto, 20 ganhos pelo Braga, mais 26 empate e13-0 foi a maior goleada alguma vez sofrida pelo Braga em casa dos dragões, a 7 de abril de 1929.

Bem mais modesta foi a goleada de 6-0 aplicada pelos arsenalistas aos azuis e brancos, em Braga.

Aconteceu 20 anos depois dos 13-0 do Campo da Constituição, no dia 1 de agosto de 1949.

Era o tempo das goleadas à moda antiga que, ou muito me engano, ou, dificilmente se repetem, pelo menos esta noite.