Contra as tochas. Liga exige reunião no MAI

O presidente da Liga Portugal pede uma reunião, com caráter de urgência, ao ministro da Administração Interna para procurar soluções e combater “o flagelo” das tochas.

Pedro Proença “exige que as revistas feitas aos adeptos na entrada para os estádios sejam mais rigorosas e eficazes”.

A reação surge depois de em Alvalade o jogo ter estado interrompido durante cerca de cinco minutos devido ao arremesso de tochas.

Comunicado na integra:

“A Liga Portugal lamenta profundamente o sucedido esta noite, no Estádio de Alvalade, sendo situações como esta, que têm sido uma constante nas últimas semanas nos nossos estádios, que mostram que uma pequena franja de adeptos estraga um espetáculo destinado a todos e prejudica os verdadeiros protagonistas, que são os jogadores.

Face aos últimos acontecimentos relacionados com os artefactos de pirotecnia que têm deflagrado nos estádios, com efetivo impacto no decorrer do jogo, e colocado, em muitas situações, em causa a integridade física e a segurança de adeptos de todas as idades. O futebol não vai ficar refém de um conjunto de pessoas que, sem rosto, mancham o nome dos clubes e dos seus fiéis e reais adeptos.

A Liga Portugal exige que as revistas feitas aos adeptos na entrada para os estádios sejam mais rigorosas e eficazes, de forma a acabar, definitivamente, com a entrada de objetos perigosos e proibidos nos recintos desportivos.

Neste desiderato, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, enviou já no decorrer da presente semana, uma comunicação ao ministro da Administração Interna, solicitando, com caráter de urgência, uma reunião para analisar a situação e encontrar medidas eficazes, para combater este flagelo.”