Ferro e Gabriel nas contas do Benfica para o dérbi

Ferro e Gabriel estão na lista de convocados do Benfica para o jogo de hoje com o Sporting e esta é uma primeira indicação de que Bruno Lage poderá incluí-los no 11 inicial. O central está recuperado do problema muscular que o limitou nos últimos dias. O médio não jogou com o Rio Ave, para a Taça, a meio da semana e o repouso pode devolver-lhe a titularidade.

De regresso às opções, em comparação com a última partida, estão, ainda, Vlachodimos, Jardel e Caio Lucas. Jota é o único jogador no boletim clínico. O avançado recupera de um traumatismo na região lombar e é um dos jogadores subtraídos na convocatória alargada para 20 atletas. Os outros dois são Svilar e David Tavares.

O Benfica visita Alvalade, em jogo da última jornada da primeira volta do campeonato. O dérbi de Lisboa começa às 21h15, tem arbitragem de Hugo Miguel e relato na Renascença, com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Vlachodimos e Ivan Zlobin;

Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Tomás Tavares;

Médios: Florentino, Chiquinho, Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel e Taarabt;

Avançados: Caio, Cervi, Rafa, Seferovic e Vinícius.