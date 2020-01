Dakar 2020. Motard holandês em estado crítico

O piloto holandês Edwin Straver está em estado crítico depois de ter sofrido um acidente durante a 11.ª etapa do Dakar 2020.

Segundo as primeiras informações, Straver teve de ser reanimado depois de ter caído numa zona de dunas.

O piloto holandês também terá partido uma vértebra cervical.

A equipa médica demorou cerca de 10 minutos a chegar ao local do acidente.

O motard português Mário Patrão foi o primeiro a chegar ao local onde estava o piloto.

"Estava a ir no meu ritmo e ao quilómetro 120, enquanto estava a tentar encontrar um waypoint, vi um piloto caído. Chamei de imediato a equipa médica e estive a prestar auxílio até à sua chegada", referiu à assessoria de imprensa.

"Senti a pulsação no pescoço dele assim que me aproximei, mas de repente deixei de sentir, não consigo verbalizar tudo o que senti: sozinhos no meio do deserto, num cenário absolutamente dantesco. A equipa médica finalmente chegou e realizou com sucesso as manobras de reanimação. Foram os 10 minutos mais longos da minha vida, só saí quando o entubaram e o levaram”, acrescentou.