Quem vai suceder a Conan Osiris no Festival da Canção? Ouça as 16 canções candidatas

A edição deste ano do Festival da Canção apresenta uma lista de candidatos "diversificada", que demonstra as "muitas linguagens, muitos territórios e muitas gerações" da música portuguesa, incluindo António Avelar de Pinho, Jimmy P e Blasted Mechanism.

Um dos representantes das gerações mais antigas é António Avelar de Pinho, 72 anos, autor do tema "Dói-me o país", que será interpretado por Luiz Caracol e Gus Liberdade, já participou várias vezes no concurso, tendo sido responsável pela canção vencedora em 1981 ("Bem bom", interpretada pelas Doce).

O compositor e produtor está no Festival da Canção "para dizer que a música portuguesa está viva, que o país tem algumas doenças, como todos os países, mas só se pode dizer que 'me dói o país' se o país for algo de que se goste muito", contou à Lusa.

Para criar "Agora", tema que será interpretado pela dupla JJaZZ, que inclui Zeca, filho do cantor, Rui Pregal da Cunha inspirou-se na cantora Rita Redshoes, "na maneira como ela se preocupava com a filha".

Trata-se de uma música com "uma parte mais calma e uma parte mais 'power', mais pesada", que em palco será apresentada ao estilo da banda: "vamos fazer uma apresentação nossa, vestidos com os nossos fatos e aproveitar para apresentar o novo vocalista, Ricardo Lobo, Rick Wolf".

"No entanto, hoje em dia o festival tem um posicionamento diferente e [o convite] nasce também talvez pela história, [pelos] 25 anos de carreira", referiu Valdjiu, um dos elementos do grupo.

Entre os compositores convidados deste ano estão também os Throes + The Shine, que misturam rock com kuduro, e que irão interpretar o tema que criaram, "Movimento".

Também Jimmy P quis manter-se fiel ao tipo de música que cria profissionalmente há dez anos: o rap.

"O convite a mim, do que percebi foi trazer um bocado de música urbana ao festival, creio que a organização queria algo representativo do género que pratico, que é o rap", referiu.

Lembrando que não é o primeiro 'rapper' a participar no Festival da Canção -- no ano passado NBC apresentou-se com "Igual a ti" -, Jimmy P salienta ser o primeiro a apresentar "um rap do principio ao fim e não um tema mais cantado": "Abensonhado", que será interpretado por ele.

Os temas dos Blasted Mechanism, Rui Pregal da Cunha e Throes + The Shine, disputam a primeira semifinal, marcada para 22 de fevereiro.