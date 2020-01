Desmantelada rede de droga que operava a partir do Porto

A GNR de Santo Tirso desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava a partir do Porto. Durante a operação foram detidas duas pessoas e identificadas mais quatro.

Em duas buscas domiciliárias foram ainda apreendidas 550 doses de cocaína, 200 doses de haxixe, seis doses de canábis, quatro réplicas de armas de fogo, três telemóveis, uma viatura, uma balança de precisão, material de corte e embalamento, 120 euros em notas falsas e 1.700 euros em dinheiro.

Esta rede operava a partir da cidade do Porto e que procedia à venda do produto estupefaciente em diversas localidades do distrito, segundo a nota enviada à redação.

Durante a operação, que resultou de uma investigação levada a cabo durante um ano, foram detidos um homem e uma mulher, de 25 e 37 anos, e identificados quatro homens, com idades entre os 30 e os 35 anos, todos com antecedentes criminais por tráfico, posse e consumo de produtos estupefacientes.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial do Porto para aplicação das medidas de coação.