Portugal já tem adversários para a Ronda Principal do Europeu de andebol

A seleção nacional de andebol ficou a conhecer, esta quarta-feira, os adversários da Ronda Principal do Euro 2020.

O segundo lugar da fase preliminar, com quatro pontos (duas vitórias e uma derrota), conduziram Portugal ao Grupo II da Ronda Principal da prova, com Noruega, Eslovénia, Islândia, Suécia e Hungria.

Portugal entra na nova fase do Europeu a 17 de janeiro, frente à Suécia. Seguem-se os desafios frente à Islândia, a 19 do mesmo mês, com a Eslovénia, a 21, e diante da Hungria, a 22.

Os dois primeiros classificados seguem para as meias-finais.