EUA mantêm tarifas às importações da China

Os Estados Unidos vão manter as tarifas às importações chinesas até que a segunda fase do acordo comercial entre os dois países esteja fechada, disse esta terça-feira o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.



“As tarifas continuam em vigor até haver a Fase 2. Se os presidentes acertarem a Fase 2 rapidamente, ele [Donald Trump] vai considerar libertar as tarifas no âmbito da Fase 2”, explicou o responsável norte-americano.

Os Estados Unidos vão, assim, manter as tarifas sobre as importações da China já em curso, não estando previsto um acordo com Pequim relativamente a uma "redução nos custos aduaneiros".

"Não há acordo sobre uma futura redução nos direitos aduaneiros. Qualquer boato que afirme o contrário é completamente falso", afirmam, em comunicado conjunto, o Departamento do Tesouro e o Gabinete do Departamento do Comércio dos Estados Unidos.

O anúncio de que o Governo de Donald Trump vai manter as tarifas sobre as importações chinesas acontece na véspera da assinatura de um acordo comercial entre Washington e Pequim.

A "fase um" do acordo comercial que será assinada entre os EUA e a China, na quarta-feira, estava a ser negociada há vários meses e determina o início de reformas nas práticas chinesas de transferência de tecnologias e uma expansão nas compras de produtos agrícolas entre os dois países.