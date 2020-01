Porto assinala 200 anos da Revolução Liberal ao longo de todo o ano

O município do Porto apresentou, esta terça-feira, o programa comemorativo que irá assinalar, ao longo de todo o ano, os 200 anos da Revolução Liberal de 1820.

O presidente da câmara, Rui Moreira, escolheu Pedro Baptista, antigo deputado do Partido Socialista, para comissário geral das comemorações e considera que delinearam uma “programação diversa e aberta a todos”, dirigida a “um público mais erudito e menos erudito”.

O objetivo é que todos percebam o significado desta revolução, num contexto em que os portuenses “se sentiam abandonados” pelo país, depois do que sofreram com as invasões francesas, explicou o líder do executivo.

As celebrações têm início a 20 de fevereiro, com uma exposição da Casa do Infante, que permanecerá aberta ao público até 6 de setembro. Até ao fim do ano, existirão várias outras iniciativas, entre concertos, congressos, colóquios, e ainda um ciclo de cinema.

o comissário das comemorações, Pedro Baptista, realçou a importância de assinalar esta efeméride “ao mais alto nível”, tendo em conta que foi um momento histórico que marcou “a entrada na modernidade” e demonstrou o papel do Porto na “afirmação patriótica da nacionalidade”.