Morreu Eugénio Barreiros, músico dos Jafumega

Nascido no Porto a 5 de fevereiro de 1959, Eugénio formou, juntamente com os seus irmãos mais novos, Pedro e Mário, a banda juvenil Mini Pop.

A banda juvenil, na qual Eugénio era o vocalista, atuou na edição de 1971 do Festival Vilar de Mouros e participou no Festival da Canção de 1973, com o tema "Menina de Luto".