Acuña recupera a tempo de defrontar o Benfica

Marcos Acuña está recuperado e treinou sem limitações, esta terça-feira, em mais uma sessão de preparação da equipa do Sporting para dérbi com o Benfica, em Alvalade, a contar para a 17.ª jornada do campeonato.

No boletim clínico do Sporting, continuam a constar Renan Ribeiro, que fez treino condicionado no relvado, e Vietto, que realizou tratamento.

À semelhança da véspera, Silas chamou dois jogadores da formação ao treino: o guarda-redes Anthony Walker e o defesa Eduardo Quaresma.

O Sporting prepara o dérbi com o Benfica, que está marcado para sexta-feira, às 21h15, no Estádio de Alvalade. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.