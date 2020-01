OE 2020. Saúde: contratar, contratar e contratar

Cidadao

13 jan, 2020 Lisboa 16:22

Mas acham mesmo que depois e anos e anos de sub orçamentação, e dos cortes do governo PSD-CDS-Troika-Cavaco Silva, a agonia do SNS se resolve com um "acréscimo" de 800 milhões? Isso é para pagar as dívidas mais urgentes, a fornecedores que ameaçavam deixar de fornecer medicamentos e equipamento aos Hospitais. As contratações de médicos e enfermeiros serão residuais, e isto é se o Centeno não repetir as cativações que ele tanto gosta. Os "outros" falhavam nos orçamentos e lançavam "rectificativos". O Centeno lança "cativações".