Meghan Markle vai dar voz a personagem da Disney

Meghan Markle, duquesa de Sussex e mulher do príncipe Harry de Inglaterra, vai dar voz a uma narração da Disney.

Segundo avança o jornal britânico "The Times", em troca da colaboração da duquesa, a Disney irá doar dinheiro para a ONG "Elephants Without Borders", que visa a proteção de elefantes da caça ilegal.

A notícia chega poucos dias depois de Meghan e Harry terem anunciado a sua vontade de abdicarem dos cargos de “membros sénior” da família real e de se tornarem “financeiramente independentes”.

Em comunicado oficial nas redes sociais, o casal explicou que quer distribuir o seu tempo entre o “Reino Unido e os EUA, sempre honrando o dever para com a Rainha”.

Por sua vez, a Rainha não terá gostado do anúncio feito na quarta-feira e logo avisou que “estes assuntos complicados demoram tempo”.

Em comunicado, o Palácio de Buckingham sublinha que as “conversações com os duques de Sussex encontram-se ainda numa fase inicial”.

De acordo com fonte da Casa Real britânica citada pela agência Reuters, a família real terá ficado magoada e desapontada com o anúncio dos duques de Sussex.



No início de outubro, Meghan Markle abriu um processo judicial contra o tablóide britânico "Mail on Sunday", acusando-o de ter publicado, sem a sua autorização, uma carta privada que escreveu ao seu pai.

Em comunicado, o príncipe Harry de Inglaterra sublinhou que ele e Meghan se viram forçados a agir contra "a propaganda sem tréguas" dos tablóides, antes de acrescentar: "Perdi a minha mãe e agora vejo a minha mulher ser vítima das mesmas forças poderosas."

Nessa mesma semana de outubro, Harry anunciou que ia processar os jornais britânicos "The Sun" e "The Daily Mirror" por terem alegadamente intercetado mensagens do correio de voz do seu telemóvel. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham ao diário britânico “The Guardian”.