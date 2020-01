Rio e Montenegro vão defrontar-se na segunda volta, tira-teimas é no próximo sábado

As eleições diretas para escolher o próximo líder do PSD vão ter uma inédita segunda volta no próximo sábado, com Rui Rio a conseguir hoje 49,44% dos votos (Rio foi eleito presidente do PSD há dois anos com 54,15%, derrotando Pedro Santana Lopes), anunciou oficialmente o presidente do Conselho de Jurisdição Nacional dos sociais-democratas, José Manuel Nunes Liberato, na sede do PSD, em Lisboa.



De acordo com o portal oficial do PSD, onde estão a ser divulgados os resultados destas eleições, Luís Montenegro termina a primeira volta com 41,26% dos votos e Miguel Pinto Luz 9,30%. Não foram contabilizados quaisquer votos da Região Autónoma da Madeira.

Cerca de 40 mil militantes do PSD com quotas em dia podiam votar este sábado nas eleições diretas para escolher o presidente do partido, numa disputa a três entre o atual detentor do cargo, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.

Se nenhum obtivesse mais de 50% dos votos expressos, como aconteceu, a segunda volta já estava prevista para dia 18, entre os dois candidatos mais votados – no caso, Rui Rio e Luís Montenegro.

Esta será a primeira vez que haverá segunda volta desde que as eleições diretas foram introduzidas no PSD em 2006 (pelo então líder Marques Mendes), mas só em 2012 foi colocada nos estatutos esta possibilidade, sempre que um candidato não obtivesse a maioria absoluta dos votos.

O 38.º Congresso do PSD realiza-se entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.

Votos da Madeira não foram contabilizados por causa dos cadernos eleitorais

O Conselho de Jurisdição Nacional do PSD não contabilizou os votos da Madeira, por estarem em desconformidade com o caderno eleitoral, mas realçou que os dados divulgados não alterariam o desfecho das eleições. Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, Nunes Liberato.

"Os resultados das assembleias de voto que reportaram irregularidades não põem em causa nem a necessidade de uma segunda volta nem a ordenação dos candidatos. Sendo assim, a segunda volta realizar-se-á no próximo dia 18 de janeiro, nos termos do regulamento, entre os dois candidatos Rui Rio e Luís Montenegro", declarou José Manuel Nunes Liberato aos jornalistas, na sede nacional do PSD, em Lisboa.

Questionado sobre os votos da Madeira, o presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD respondeu que "não foram contabilizados", porque "existe uma desconformidade entre os votos apurados na Madeira e o caderno eleitoral preparado nos termos do regulamento". No entanto, realçou que os resultados divulgados pelo PSD regional não alterariam o desfecho destas eleições: "Com os dados que foram apurados na Madeira não seria possível ao candidato Rui Rio atingir os 50%, nem seria possível que a ordem dos dois candidatos que vão à segunda volta fosse outra".

Nunes Liberato remeteu uma decisão sobre o ato eleitoral na Madeira para o "momento próprio", salientando que "o Conselho de Jurisdição é um órgão colegial".