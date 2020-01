​PSD e CDS irritados depois de Centeno ter dito que saída limpa da troika foi “uma nódoa”

O PSD e o CDS não gostaram que Mário Centeno tivesse classificado como “uma nódoa” o fim do programa de assistência financeira internacional a que Portugal esteve sujeito.



No segundo dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2020, no Parlamento, o ministro das Finanças aludiu ao tempo em que a coligação PSD/CDS esteve no Governo e que coincidiu com o fim da presença da “troika” em Portugal. “Saída limpa do PSD/CDS foi afinal uma nódoa”, disse Centeno.

No tempo de resposta, quer PSD, quer CDS fizeram questão de contestar as palavras de Centeno.

Álvaro Almeida, deputado do PSD, devolveu o termo considerando que “nódoa é o PS ter levado o país à bancarrota”.

Depois, foi a vez da líder da bancada parlamentar do CDS, Cecília Meireles contestar as palavras de Centeno: "nódoa é deixar dívidas para os filhos, netos e bisnetos pagarem; nódoa são as PPP que sabe lá Deus quando se pagarão; nódoa são as obras de luxo da Parque Escolar".