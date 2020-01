Iggy Pop atua este ano em Portugal

Iggy Pop, músico norte-americano de 72 anos, vai atuar em Portugal, no festival Vilar de Mouros, a 29 de agosto.

Anunciado como “um dos músicos mais elásticos, inventivos e arrebatadores da história do punk, do rock e da pop contemporânea”, Iggy Pop regressa aos palcos nacionais quatro anos depois do último concerto em Portugal, na Altice Arena.