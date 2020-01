Armando Gama detido por violência doméstica

O músico Armando Gama, de 65 anos e vencedor do Festival da Canção em 1983, foi preso pela GNR pelo crime de violência doméstica.

A notícia é avançada nesta quinta-feira pelo jornal "Correio da Manhã", segundo o qual detenção foi feita pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa, recetor das queixas da vítima, de 30 anos, companheira há sete anos do artista e com quem tem um filho de cinco anos.

A mulher acusa o cantor de coação psicológica, impedindo-a nomeadamente de arranjar um emprego ou até de se relacionar com amigos. Foram feitas igualmente denúncias de agressões físicas, alegadamente perpetradas por Armando Gama em frente ao filho menor.

O jornal adianta que o músico foi detido na tarde de terça-feira na altura em que chegava a casa, em Sobreiro, Mafra. Armando Gama terá passado a noite no posto da GNR de Pêro Pinheiro e foi presente na quarta-feira ao Tribunal de Sintra. A mesma notícia adianta que o cantor acabou por sair em liberdade, mas com proibição de contactos com a vítima e obrigado a mudar de residência.

"Não comento", disse quando contactado pelo jornal.

Armando Gama foi casado durante mais de 20 anos com a antiga locutora da RTP Valentina Torres, com quem fez dupla musical. O casamento de ambos terminou em 2010.