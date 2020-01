Peugeot 208 1.2 Gt Line 130cv – Leão com bom ADN

Não se consegue com facilidade traduzir em palavras o que une dois modelos automóveis que décadas separaram. Mais difícil será ainda criar uma ligação material entre os dois. Imagine então que o 205 podia ser a Grace Kelly. Já o 208, a Carolina do Mónaco. Se não gosta da comparação faça outra ao seu agrado.

Um dos mais interessantes pormenores deste modelo. O volante do 208 parece ter saído de um simulador de condução automóvel. Pequeno, bem desportivo, e colocado numa posição baixa. Praticamente é possível conduzir com as mãos apoiadas no colo. Não que seja recomendável, mas é possível. A posição do volante é explicada pelo facto de ser possível ter visibilidade total do quadrante que normalmente se “espreita” através do próprio volante.

E já que falamos do quadrante, este é tridimensional, e de muito fácil leitura.

Esteticamente é um carro com interiores simples, mas bem conseguidos, com uma inteligente mistura de materiais, desde a imitação de fibra de carbono na zona inferior do tablier e também nas portas, aos materiais plásticos de razoável qualidade e a outro mais duros, situados em zonas onde menos se costuma tocar.

Os bancos têm bom suporte, embora poucos pontos de regulação. Como é regra em viaturas deste segmento, os lugares traseiros acolhem bem dois adultos e uma pessoa de menor tamanho no banco do meio.

A bagageira tem 265 litros.

Motor