Sporar por 8 milhões de euros? "Sporting não deveria deixar passar oportunidade"

"Se ele [Andraz Sporar] estivesse na Liga Suíça ou na Bundesliga, valeria 20 milhões de euros", começa por salientar. "Por esse valor (7-8 milhões de euros) e atendendo às suas características e à posição que ocupa em campo, é um excelente negócio. O Sporting não deveria deixar passar esta oportunidade", sustenta o atual técnico do Bragança, do Campeonato de Portugal mas que na época passada orientou o Senica, na Eslováquia.

"É um jogador muito completo, é um jogador de área, muito forte de pé esquerdo, pé direito e no jogo aéreo. Reúne condições muito interessantes para uma equipa 'grande'. Tem tudo para correr muito bem no Sporting", projeta, acerca de um avançado que está a ser disputado, entre outros, pelos escoceses do Celtic.

Nesta altura, Jorge Silas conta no plantel verde e branco com Luiz Phellyppe e de Pedro Mendes para o posto de "homem-alvo" do ataque. Face à inconstante produtividade do brasileiro e da necessidade de mais experiência do jovem português, um dianteiro com as características de Sporar assentaria que nem uma luva em Alvalade.

"É um jogador extremamente perigoso dentro da área e os números falam por si. Se analisarmos a equipa do Sporting, tem tudo para se enquadrar", prossegue, recordando que Sporar já contabiliza 21 golos na primeira metade da atual temporada.

Para Frederico Ricardo, a realidade é que o Sporting não conseguiu ainda encontrar um substituto à altura de Bas Dost, transferido para o Eintracht Frankfurt no fecho da janela de verão. Colocando ambos os goleadores na balança, o treinador chega inclusivamente ao ponto de considerar que o esloveno poderá servir bem melhor os interesses verde e brancos do que o alemão, que deixou pegada genética bem vincada em Alvalade.

"Depois da saída do Bas Dost, acho que falta um jogador com estas características, apesar de o Sporar ser um jogador mais móvel do que o Bas Dost e, na minha opinião, mais completo, uma vez que é um finalizador nato em todas as vertentes", completa.