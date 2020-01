Tensão no Golfo. Irão bombardeou (com "dezenas de mísseis") bases militares dos EUA no Iraque

Segundo o Irão, que prontamente reivindicou o ataque, "dezenas" de mísseis (as agências internacionais dão conta de pelo menos seis disparos) iranianos foram lançados esta terça-feira à noite (1h20 da manhã em Bagdad, precisamente a hora a que general iraniano Qassem Soleimani foi assasinado) contra pelo menos duas bases militares no Iraque onde se encontram destacados militares norte-americanos e da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.

Tratam-se das bases de al-Assad (que no final de 2018 foi visitada de surpresa por Donald Trump), na província de Anbar, no noroeste do Iraque, e a base de Erbil, a norte. Não há, por ora, informação sobre a existência ou não de vítimas. Fonte do Pentágono afirma apenas que se encontra a "trabalhar no balanço inicial da batalha", promentendo desencadear "todas as medidas necessárias para proteger e defender os militares norte-americanos e os seus parceiros e aliados na região".

O primeiro anúncio do bombardeamento é da televisão estatal iraniana e foi já confirmado pelo departamento de Defesa dos EUA, bem como pela própria Casa Branca, que deu apenas conta, através da secretária de imprensa, que o Presidente norte-americano Donald Trump foi informado do ataque e se encontra "a monitorizar a situação de perto" juntamente com a sua equipa de segurança nacional.

A agência estatal de notícias estatal do Irão, ISNA, avançou também, sem surpresa, que o ataque iraniano contra as bases militares norte-americanas são uma retaliação à morte de Soleimani. “Esta manhã, corajosos combatentes da Força Aérea do IRGC [Guarda Revolucionária do Irão] lançaram uma operação bem-sucedida chamada Operação Mártir Soleimani, com o código ‘Oh Zahra’, ao disparar dezenas de mísseis terra-terra na base das forças terroristas e invasoras dos EUA”, avançou a agência estatal.