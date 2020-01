Pedro Sánchez investido primeiro-ministro de Espanha por dois votos

O socialista Pedro Sánchez foi esta terça-feira investido primeiro-ministro de Espanha, à segunda votação no Parlamento de Madrid.

O PSOE, de Pedro Sánchez venceu as eleições de novembro, com 28% dos votos, e chegou a um acordo com o Podemos para formarem uma aliança de governo.

Os dois partidos juntos não têm maioria no Parlamento e precisaram da abstenção dos independentistas catalães da ERC na votação desta terça-feira.

Na rede social Twitter, o líder do Podemos, Pablo Iglesias, congratulou-se pelo desfecho com a frase: "Sim, é possível".

O debate de investidura foi marcado por duras acusações. Pablo Casado, do PP, considera que os socialistas estão a abrir a porta a uma "mudança de regime" e critica o entendimento com a ERC.

Santiago Abascal, do partido de extrema-direita Vox, diz que o novo Governo resultado do "matrimónio entre a mentira e a traição".