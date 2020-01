Extrema-direita. Vox “anexou” Portugal, Ventura não gostou e exige que Abascal se retrate

No comunicado de imprensa, o Chega adianta ainda que André Ventura se vai reunir com o líder do Vox, Santiago Abascal, no próximo sábado, nas Caldas da Rainha. O deputado português quer aproveitar o encontro para pessoalmente exigir uma “correção pública deste erro”.

"André Ventura irá exigir ao dirigente espanhol que o seu partido se retrate pelo mapa que foi divulgado recentemente pelo Vox e que anula a presença de Portugal na Península Ibérica e coloca Espanha a dominar todo o território ibérico", lê-se no comunicado.

Se a condição não for cumprida, “as relações entre Portugal e Espanha, tão prezadas por ambos os países”, podem “sair prejudicadas”.

No passado, André Ventura demonstrou várias vezes o seu apoio ao partido espanhol. Quando o Vox ascendeu a terceira maior força política em Espanha, nas eleições gerais de 10 de outubro, o deputado do Chega saudou publicamente o partido de Abascal.