​OE 2020 por Centeno. Redução da dívida, reforço da Saúde e redução da pobreza

O ministro das Finanças aponta prioridades para o Orçamento do Estado de 2020. No Parlamento, assegurou que o destaque vai para a a redução da dívida, o reforço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, o reforço do combate à pobreza e o apoio aos jovens.



Perante os deputados, Mário Centeno garantiu ainda que “em 2020, a carga fiscal vai de novo reduzir-se”.

No capítulo da dívida, disse que em 2023 vai chegar aos 100% do Produto Interno Bruto.“Portugal vai atingir um patamar de dívida intermédio como o de países como a França, Espanha e a Bélgica. Portugal afasta-se assim definitivamente do grupo de países com a dívida mais elevada do mundo e para quem o presente e o futuro se apresentam sombrios e carregados de incertezas”, garantiu.

O governante garantiu ainda que “o aumento da despesa em saúde é apenas comparável com a diminuição da despesa dos juros". "Poupamos na dívida e investimos na saúde dos portugueses”, afirmou.

Centeno lembrou ainda o que considera ter sido avanços conquistados recentemente. “Há quem queira pôr em causa os avanços conseguidos nos últimos anos, nos salários, no emprego, na redução dos impostos e no investimento nos serviços públicos, uns em nome de um liberalismo mirífico e indefinido, outros em nome de uma doutrina orçamental que nunca permitiu cumprir os objetivos a que se propôs", disse, acrescentado ainda que "Portugal tem hoje o dever e a responsabilidade de manter a credibilidade que conquistou e que lhe permite investir num futuro melhor”.



O debate na generalidade está marcado para quinta e sexta-feira. Já o processo de especialidade decorre entre 13 e 27 de janeiro, sendo este último dia o prazo limite para os partidos entregarem as suas propostas de alteração ao documento.

No dia 6 de fevereiro é feito o encerramento e votação final global do Orçamento do Estado.