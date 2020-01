Marcelo lembra Castro Caldas e destaca contributo na "defesa da liberdade e democracia"

O Presidente da República lembrou, este sábado, Júlio Castro Caldas, que morreu no mesmo dia, aos 76 anos, como "um histórico do PSD, com grande atividade política", que mais tarde se aproximou do PS "tendo sido Ministro da Defesa Nacional de António Guterres".

Marcelo Rebelo de Sousa destacou, ainda, o papel fundamental do antigo governante "na defesa da liberdade e da democracia", enquanto Bastonário da Ordem dos Advogados.

"Ao lembrar a antiga amizade, o Presidente da República presta-lhe sentida homenagem", lê-se no comunicado partilhado no site oficial da Presidência da República.

Nascido em Arcos de Valdevez, Castro Caldas foi eleito deputado pelo PSD, por Viana de Castelo, entre 1980 e 1983. Mas essa ligação aos social-democratas não impediu António Guterres de o convidar a integrar o seu Executivo em 1999.

O antigo ministro, que estava doente há algum tempo e esteve internado ao longo das últimas semanas, morreu este sábado.