Imagens de satélite mostram a evolução devastadora dos incêndios na Austrália

Esta quinta-feira, um navio da marinha australiana chegou a Mallacoota, uma pequena cidade no leste de Victoria, onde cerca de quatro mil pessoas se encontram refugiadas numa praia, desde segunda-feira. Espera-se que na primeira viagem sejam resgatadas mil pessoas.



“Esse navio da marinha que chegou lá com provimento, com água, com equipamento médico vai poder retirar mil pessoas para já, mas dizem que vão levar muitos dias para resgatar as quatro mil pessoas que estão em Mallacoota”, conta Beatriz Wagner.

A autarca de Nova Gales do Sul declarou estado de emergência na região, que se deverá prolongar durante sete dias, com início na próxima sexta-feira.

Para além da operação marítima, foram ainda enviados cinco helicópteros militares para auxiliar ao resgate de feridos, idosos e crianças.

As autoridades apontam para um agravamento de risco de incêndio no próximo sábado, com previsões de uma subida da temperatura, que deverá ultrapassar os 40.º graus.

Cerca de cinco milhões de hectares de terra arderam e mais de 1.300 casas foram destruídas.

O fumo dos incêndios colocou a qualidade do ar na capital, Camberra, como a pior do mundo no primeiro dia de 2020.