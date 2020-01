Austrália autoriza retirada forçada de pessoas perante novo pico de incêndios

Vários incêndios descontrolados devastaram o sudeste do país na véspera do Ano Novo, matando oito pessoas e tornando-se no dia mais mortífero desde o início da crise.

A declaração foi feita pouco depois de os bombeiros de Nova Gales do Sul terem pedido aos turistas para saírem de uma área costeira de 200 quilómetros de extensão, que abrange a pitoresca cidade de Batemans Bay (a cerca de 300 km ao sul de Sydney) e se estende até ao sul do estado de Victoria.

A chefe do Governo estadual de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, declarou hoje um estado de emergência com duração de sete dias para permitir a retirada forçada de pessoas, a partir de sexta-feira.

A Austrália autorizou, esta quinta-feira, a retirada forçada de moradores dos estados mais devastados pelos incêndios, como Nova Gales do Sul, numa altura em que os serviços meteorológicos alertam para um novo pico de calor no sábado.

Num primeiro momento, deverão ser retiradas até 4.000 pessoas, mas as operações podem durar várias semanas, segundo as autoridades.

O comandante da Força de Combate a Incêndios do estado de Victoria, Doug Laidlaw, explicou que as pessoas devem começar a chegar aos navios na sexta-feira de manhã e sublinhou que as crianças, os doentes e os idosos têm prioridade.

Desde o início da temporada de incêndios, mais de 1.300 casas foram reduzidas a cinzas e 5,5 milhões de hectares foram destruídos, o que representa uma área maior que a de um país como a Dinamarca ou a Holanda.

Esta crise sem precedentes provocou protestos para exigir ao Governo medidas imediatas contra o aquecimento global, que os cientistas dizem ser a causa destes incêndios, mais longos e mais violentos do que nunca.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, que renovou recentemente o seu apoio à lucrativa e altamente poluente indústria de carvão australiana, tem sido amplamente criticado.

Entretanto, o resto do mundo está a tentar ajudar as vítimas dos incêndios na Austrália, nomeadamente o mundo do ténis, que começa tradicionalmente a temporada naquele país.

O jogador local Nick Kyrgios, de 24 anos, lançou hoje um apelo no Twitter para arrecadar fundos para as vítimas, antes do início do Open da Austrália.

Como resposta, o patrão da Federação Australiana (Tennis Australia), Craig Tiley, anunciou que serão organizadas formas de “juntar fundos e operações de apoio durante o campeonato ATP, o Open da Austrália (20 de janeiro a 2 de fevereiro) e noutros eventos nas próximas semanas”.