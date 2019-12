Kim Jong-un ameaça retomar testes nucleares e desenvolver “nova arma estratégica”

O líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu esta terça-feira (já quarta-feira na Coreia do Norte) introduzir uma “nova arma estratégica” no futuro próximo, em declarações citadas pela KCNA, a agência estatal de notícias do país.

O líder supremo da Coreia do Norte ressalvou que se sente desobrigado de manter suspensos os testes de mísseis de longo alcance e de ogivas nucleares, que a Coreia do Norte parou em 2017.