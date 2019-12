Fogo de artifício na Madeira. Oito minutos, um milhão de euros e oito toneladas de pólvora

Costuma-se dizer que tempo é dinheiro. É o mesmo que dizer que, tal como a nossa conta bancária, o nosso tempo deve ser bem gerido sob pena de chegarmos atrasados aos sítios.

O último dia do ano é já esta terça-feira e há um sítio em Portugal onde a tradição continua a ser o que era. Um belíssimo fogo de artifício vai iluminar os céus da Madeira, à meia noite de dia 1 de janeiro.

Cinco postos de fogo de artifício em batelões ancorados na baía do Funchal, mais 31 postos ao longo de toda a extensão da cidade.

Oito minutos de pura arte pirotécnica que correspondem a um milhão de euros de investimento.

Mas o que são os oito minutos de fogo de artifício da Madeira por um milhão de euros comparados, por exemplo, com os cinco milhões de dólares cobrados pela estação norte-americana CBS por 30 segundos de publicidade na final do Superbowl?

No caso do fogo de artifício da Madeira, para que estes oito minutos de espetáculo pirotécnico sejam possíveis, foram transportadas 520 toneladas de material para a Madeira.

Quando as 12 badaladas soarem, as 24 toneladas de fogo de artifício serão disparadas com a ajuda de oito mil e 300 quilos de pólvora.

A pólvora é composta por 12% de enxofre, 13% de carvão e 75% de nitrato de potássio. O que dirão os ambientalistas?