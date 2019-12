​Mau tempo destrói centenas de casas em Moçambique

Um total de 510 casas foram afetadas pelo mau tempo na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).



"Deste número, 450 casas foram parcialmente destruídas e outras 60 foram totalmente devastadas. Mas este são dados preliminares", disse a delegada do INGC em Cabo Delgado, Elisete da Silva.

O mau tempo começou na noite de quinta-feira, tendo afetado os bairros de Eduardo Mondlane, Paquitequete, Natite e Cariocó, na cidade de Pemba.

"As pessoas que tiveram as suas casas afetadas foram alojadas em casa de familiares ou em casa de vizinhos. Não foi necessário abrir centros de acolhimento", explicou a delegada do INGC em Cabo Delgado, acrescentando que a entidade continua atenta à situação tendo em conta que as previsões apontam para mais chuva.

Na quinta-feira, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos do Ministério das Obras Públicas de Moçambique alertou para possíveis inundações em bairros de Pemba e Nacala-Porto, nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, no norte do país.

Em Nampula, de acordo com o delegado do INGC naquela província, Alberto Armando, não houve registo de danos, na medida em que o regime da chuva que caiu foi fraco e moderado.

"Vamos continuar a acompanhar a situação porque a previsão indica para mais chuva nas próximas horas", disse à Lusa Alberto Armando.

No documento de alerta, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos alerta também para a subida das águas nas bacias hidrográficas dos rios Monapo, Lúrio, Megaruma, Montepuez, Messalo, Rovuma e Mecuburi.

Em abril, alguns pontos da província de Cabo Delgado foram atingidos pelo ciclone Kenneth, que causou a morte a 45 pessoas e afetou outras 250 mil.

Um mês antes da passagem do Kenneth, o centro de Moçambique foi devastado pelo ciclone Idai, que provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões pessoas no centro do país, além de destruir várias infraestruturas.

Entre os meses de novembro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

No total, 714 pessoas morreram durante o período chuvoso em 2018/2019, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth.