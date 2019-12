Mensagem de Natal de António Costa não passa de “propaganda”, diz PSD

O PSD comentou a mensagem de Natal do primeiro-ministro, António Costa, dedicada à Saúde, com duras críticas ao que considera ser a contradição entre as palavras e os atos.

António Costa "quer fazer o milagre das rosas"

O deputado social-democrata aponta responsabilidades ao PS pelos problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), porque “em 25 anos de governação quase 19 foram de gestão socialista”.

“Há uma contradição entre as palavras socialistas e os atos na governação. Depois, quando vemos o desenrolar da mensagem, do cenário, das próprias palavras do senhor primeiro-ministro, não passam de palavras de propaganda.”

O deputado do PSD e médico diz que António Costa tenta fazer um milagre, mas não consegue resolver os problemas de financiamento nem de gestão no sistema de saúde.

“Neste momento, o que nós percebemos é que todas as promessas não têm tradução prática e o senhor primeiro-ministro com 800 milhões, que não chegam para pagar as dívidas vencidas, quer fazer o milagre das rosas: distribuir para todos e resolver todos os problemas. Infelizmente, nós temos problemas de financiamento e de gestão e este Governo não tem demonstrado capacidade para resolver nenhum desses problemas”, afirma Ricardo Baptista Leite.

A mensagem de Natal do primeiro-ministro, divulgada na quarta-feira à noite, foi inteiramente dedicada aos problemas do setor da Saúde.

António Costa assume que “há vários problemas para resolver” na saúde e reconhece que o que o Governo tem feito nesta área "não é suficiente".