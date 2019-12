Nos mosteiros, prisões ou lares, novo Núncio em Portugal promete missão de proximidade

O novo Núncio Apostólico em Portugal revela, em entrevista exclusiva à Renascença, os objetivos da sua missão. D. Ivo Scapolo destaca as boas relações do Estado português com a Santa Sé e a ligação histórica do nosso povo ao Papa.



Há pouco mais de um mês no nosso país, D. Ivo Scapolo, 66 anos, explica por que já começou a visitar dioceses portuguesas, honra-se de cumprir a sua missão numa terra escolhida por Nossa Senhora e é com expectativa que acolherá o Papa na próxima Jornada Mundial da Juventude de 2022.

Sobre a situação no Chile, onde prestou serviço diplomático nos últimos anos (2011-2019), D. Ivo Scapolo prefere falar da sua nova missão em Lisboa e remete para a entrevista que concedeu em vésperas de partir para Portugal.

Como encara a sua nova missão em Portugal?

Iniciei a minha missão com confiança no Senhor, convencido de que Ele me acompanhará. Além disso, para mim foi muito grato regressar à Nunciatura Apostólica em Portugal depois de 30 anos. Ao encontrar novamente pessoas depois de 30 anos e encontrá-las mudadas, dou-me conta de como o tempo passa. Confirmam-se as palavras de São Paulo: “O cenário deste mundo é passageiro” (1 Cor, 7). É uma interessante lição sobre o tempo que passa e a importância de o utilizar bem.

Há poucas semanas apresentou as Cartas Credenciais ao Presidente da República, como foi o encontro? E como classifica as relações entre o Estado Português e a Santa Sé?

No dia 22 de novembro apresentei ao senhor Presidente da República as Cartas que me acreditavam como Núncio Apostólico em Portugal. No contexto de uma cerimónia que se carateriza por ser muito solene, fui recebido pelo senhor Presidente e seus estreitos colaboradores com muita cortesia, cordialidade e disponibilidade. É significativo o facto de o colóquio com o senhor Presidente ter durado quase 45 minutos. Tudo isso é sinal das excelentes relações entre a Santa Sé e a República de Portugal, sem dúvida.

Protocolarmente, em Portugal, o Núncio Apostólico é o decano do corpo diplomático. Isto também acontece noutros países, ou é uma distinção especial do Estado português para com a Santa Sé?

No mundo há vários países que, por tradição, concedem ao Núncio Apostólico o estatuto de decano do corpo diplomático. É um importante sinal de estima e de apreço pela autoridade espiritual e moral do Papa. No caso de Portugal é também sinal da vinculação especial que existe entre a Santa Sé e Portugal, desde o início da sua história.