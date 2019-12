Operação Natal da GNR. Semana arranca com três feridos graves e muitas infrações

A operação Natal e Ano Novo registou segunda-feira, até às 16h30, mais três feridos graves, indicou à Renascença o tenente-coronel Vieira, oficial de serviço no comando geral da GNR.



Durante o dia de hoje, e até à mesma hora, foram contabilizados mais 123 acidentes, que fizeram ainda mais 44 feridos ligeiros.

Não há, contudo, registo de vítimas mortais esta segunda-feira em estradas sob vigilância da GNR.

O tenente-coronel Vieira adianta que, desde o início da Operação Natal, foram registados “um total de 987 acidentes, três mortos a registar, 12 feridos graves e 218 feridos leves”.

A GNR tem mais de 4.600 militares na estrada. Está muito atenta aos automobilistas e as infrações detetadas são em número elevado.

“O total de veículos fiscalizados em todas as matérias foi de 13.735. Temos 3.500 infrações registadas, realizámos 2.500 testes de álcool: 102 resultaram em contra-ordenação e 111 em taxa crime. Em termos de velocidade, foram controlados cerca de 52.500 veículos e verificaram-se 1.080 excessos de velocidade. Temos 55 infrações por irregularidades no uso de cinto de segurança e sistemas de retenção de crianças e 96 infrações por uso do telemóvel.”

A Operação Natal e Ano novo da GNR só termina dia 5 de janeiro.