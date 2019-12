Seleção portuguesa fecha 2019 no sétimo lugar do "ranking" da FIFA

A seleção portuguesa vai terminar o ano de 2019 no sétimo lugar do "ranking" FIFA, de acordo com a nova atualização da hierarquia mundial, a última do ano.

A UEFA não realizou qualquer partida de seleções entre a última atualização, a 28 de novembro, e esta, sendo que o "top-10" manteve-se totalmente inalterado. Na última atualização, Portugal perdeu o sexto lugar para a Croácia, situação que se mantém, com apenas três pontos de diferença.

A Bélgica vai arrancar 2020, ano de Europeu, com o estatuto de melhor seleção do mundo, à frente da França, Brasil, Inglaterra e Uruguai, que terminam, respetivamente, o "top-5".

Para chegar à primeira mudança nesta atualização, é preciso descer até à 40º posição. A Coreia do Sul, treinada por Paulo bento, subiu uma posição e ultrapassou o Paraguai.

O "ranking":

1. Bélgica, 1765 pontos

2. França, 1733

3. Brasil, 1712

4. Inglaterra, 1661

5. Uruguai, 1645

6. Croácia, 1642

7. Portugal, 1639

8. Espanha, 1636

9. Argentina, 1623

10. Colômbia, 1622