Abusos na Igreja. Fim do segredo pontifício é “decisão fortíssima do Papa”

A decisão do Papa de acabar com o segredo pontifício em casos de abusos sexuais é um “sinal fortíssimo” do interesse da Igreja em erradicar o “mal da pedofilia”, afirma o bispo do Porto.



“É esta decisão fortíssima do Papa Francisco, é a decisão de toda a Igreja, pelo menos da maior parte de nós, de levar muito a sério a erradicação definitiva e absoluta deste mal tremendo que é o mal da pedofilia”, afirma D. Manuel Linda.

Em declarações à Renascença, o bispo do Porto sublinha o empenho do Papa Francisco para que se evite a repetição de alguns erros do passado.

“Estamos todos absolutamente interessados em que situações do passado - e este passado às vezes é longínquo, de 40 ou 50 anos – não queríamos que se voltassem a repetir nunca, mas nunca mais.”