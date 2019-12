“Orçamento histórico” traz aumento para a função pública e redução do IRS para jovens

Na apresentação do Orçamento do Estado (OE) para 2020, nesta terça-feira, o ministro das Finanças fala de um “orçamento histórico”, tendo as contas públicas atingido, pela primeira vez em democracia, um “excedente orçamental”.

No arranque da sua apresentação, no Salão Nobre do Ministério das Finanças, Mário Centeno elogia todos os que contribuíram para o documento, “completado no tempo mais curto de sempre”. “Nunca antes, em democracia, um Orçamento tinha sido feito em tão pouco tempo”, disse.

“Foram muitos dias de antecipação face às datas legais mínimas e isso acontece como sinal da importância que o Governo dá a este documento e, da importância que damos no âmbito do programa de Governo e do trabalho muito profícuo e coeso que existe no Governo em torno destes objetivos. Que ninguém tenha dúvida disto”, sublinhou o ministro.

“Este é um orçamento histórico pelos resultados e o primeiro a entregue na Assembleia da República com uma previsão de excedente orçamental”, destaca ainda Centeno, sublinhando a “trajetória de responsabilidade que tem transmitido confiança e, ao longo dos últimos cinco anos, credibilizado, como nunca antes, a política económica e orçamental em Portugal”.

“E é nessa continuidade que o OE 2020 é apresentado”, afirma.

Neste processo de continuidade cabe também a convergência que se tem feito face ao resto da Europa, “cada vez mais clara”. Em 2020, a convergência “em relação à Zona Euro, atinge 3,5% do PIB”.

“Este é o quarto orçamento consecutivo de convergência com a Zona Euro", sublinha.

Segundo o ministro, Portugal resistiu muito melhor à desaceleração da economia global do que outros países europeus porque “tem hoje todos os seus fatores de sustentabilidade muito fortalecidos”.

“Se somarmos exportações e investimento como elementos de sustentabilidade, temos uma percentagem do PIB absolutamente recorde – nunca antes tinha acontecido na economia portuguesa”, que está hoje “baseada em fatores de crescimento muito mais confiáveis para o futuro”.

Face às vozes críticas, o ministro das Finanças garante que a economia portuguesa cresce mais, porque investe mais, exporta mais e tem o seu crescimento menos sustentado em consumo público. "Os que dizem o contrário estão simplesmente errados".

Para Centeno, a taxa de desemprego – que está hoje próxima dos 6% – é o principal “sinal de maior robustez na economia portuguesa na sua vertente interna: crescem os salários, cresce o emprego, crescem as remunerações."

Na sua intervenção destaca quatro pilares essenciais no OE2020: o primeiro prende-se na continuidade do processo de consolidação orçamental: a posição de Portugal é “credível”; o segundo pilar é o reforço do Serviço Nacional de Saúde; o terceiro pilar é a proteção social, no sentido de continuar a trabalhar no combate à pobreza; e o quarto desafios demográficos.

Aposta na função pública. Lembra a evolução da despesa com salários de funcionários da administração pública. “Nos últimos quatro anos a administração pública recuperou direitos e renumerações como nunca tinha acontecido no Portugal democrático” e recuperou-os de forma sustentada.

Em 2020, os funcionários públicos vão ter um aumento do salário médio de 3,2%, dos quais 2,9% correspondem a progressões e promoções. Os restantes 0,3 pontos percentuais são em resultado do aumento salarial generalizado.

Novos funcionários públicos. O ministro lembra que, na saúde, “tem vindo a registar-se o maior aumento do número de trabalhadores nos últimos anos na função pública”. Garante que esta tendência de crescimento do número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde é para continuar e que as projeções orçamentais “têm o pressuposto de 8 a 10 mil novos funcionários públicos, a maior parte no SNS”.

Caminho do investimento público. Garante que vão avançar investimentos financiados pelos quais a sociedade portuguesa anseia há muitas décadas e dá exemplos: “Investimento na ferrovia tem que ser financiado, nos diferentes corredores que tornam o território mais próximo”, sem esquecer “os investimentos nos transportes urbanos, na aquisição de material circulante.”



Contudo, Centeno sublinha que “o investimento não é um livro infantil” e que é “de uma enorme responsabilidade o conjunto de investimentos financiados” neste orçamento.



Redução do IRS para os que entram no mercado de trabalho. Avança que os mais jovens terão uma redução de 30% no primeiro ano, 20% no segundo ano e 10% no terceiro ano. Um sinal “muito claro de que ainda temos um trajeto a fazer no aumento das qualificações dos nossos jovens”.



Aumento extraordinário das pensões sem luz verde. “Não podemos perder o sentido de responsabilidade. Este Orçamento é para todos os portugueses”, lembra o ministro que fala no Complemento Solidário para Idosos para combater a pobreza entre os mais velhos.

