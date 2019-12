Costa ofereceu prenda a Marcelo. Os dois pedem “estabilidade” num 2020 “muito exigente

O Presidente da República e o primeiro-ministro estão de acordo: o próximo ano vai ser especialmente exigente. No habitual encontro de cumprimentos de boas festas no Palácio de Belém, em dia de entrega de Orçamento do Estado, no Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que 2020 tem essa importância de ter dois orçamentos em discussão de uma assentada.

“O ano que vem é um ano muito exigente. A professora Maria de Sousa, que é minha amiga, costuma dizer que a exigência é uma sentinela que não pode dormir. E aplica-se bem ao próximo ano. Independentemente da conjuntura europeia e mundial, no próximo ano serão votados dois dos quatro orçamentos desta legislatura. Metade dos orçamentos da legislatura é votada num ano, o que esse ano muito importante em termos financeiros, económicos e sociais para a vida dos portugueses.”

Começa também em 2020 a presidência da União Europeia (UE), a Conferência dos Oceanos, a cimeira da CPLP. Vai ser um ano cheio, importante e intensamente vivido, resume Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro foi o primeiro a apresentar cumprimentos. Ofereceu um cachecol da Federação Portuguesa de Futebol ao Presidente, para que possa assistir ao Europeu do próximo ano.

Nos seus cumprimentos ao chefe de Estado, António Costa assume que o próximo vai ser um ano exigente e a fazer contas a uma legislatura completa.

“Temos quatro anos pela nossa frente um ano novo que vai ser o início de uma nova década, onde temos vários desafios estratégicos para enfrentar em conjunto, desde as alterações climáticas, a dinâmica demográfica, os desafios da transição para a sociedade digital e esse combate permanente contra as desigualdades. Sabemos que o senhor Presidente da República partilha connosco da preocupação com todos estes objetivos e que será sempre atento na forma como o país se mobiliza coletivamente para enfrentar estes desafios.”