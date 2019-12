Silas. “Objetivo esta semana é passar para terceiro lugar"

O treinador do Sporting diz que “o objetivo esta semana é tentar passar para o terceiro lugar”.

Daí para cima “não dependemos só de nós, logo se vê”, referiu. Jorge Silas acrescentou, no entanto, que acredita que “todas as equipas vão perder pontos”.

Em conferência de imprensa, de antevisão da partida contra o Santa Clara, o técnico dos leões reafirmou que o objetivo do Sporting é “ganhar todos os jogos” e que “todos os jogos são importantes”.

Silas deixou também grandes elogios ao Santa Clara, começando por referir que os açorianos são um “exemplo bom de estabilidade”, o que tem permitido um “trabalho consistente”. Por isso, “vai-nos criar muitas dificuldades”.

“O Santa Clara está mais equipa em relação à altura em que os defrontei. Preferia tê-los apanhado antes. Está mais forte agora

Os resultados não dizem tudo”, acrescentou.

O treinador da equipa de Alvalade voltou a falar da Liga Europa para lembrar que “o objetivo era passar o grupo” e que foi necessário fazer gestão porque havia “vários jogadores em risco de lesão”. "Percebo as críticas dos sportinguistas, as dos outros interessam zero".