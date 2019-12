Sérgio Conceição. “Tolerância é sempre zero"

O treinador do FC Porto garante que “não há pressão adicional” para vencer o Tondela por estar, neste momento, com sete pontos de atraso em relação ao Benfica.

“A pressão faz parte do jogo, da vida. Temos um jogo para tentar ganhar, temos de estar a muito bom nível para o conseguir”, disse Sérgio Conceição.

Em conferência de imprensa, o técnico dos dragões lembra que o Tondela “ganhou em campos complicados e por mais do que um golo”.

“Estamos preocupados com o jogo de amanhã e não pensamos no Santa Clara, D. Chaves ou Sporting”, garantiu.

Conceição reforça: “Pressão criamos a nós próprios, pois representamos um clube histórico, obrigado a ganhar. Não há qualquer pressão adicional. Temos de tentar ganhar todos os jogos que nos surgiram à frente e em maio fazemos as contas”.

Apesar disso, “Tolerância é sempre zero, estamos habituados a estar sob pressão”.

O técnico azul e branco reconhece, por outro lado, que “esperava mais consistência, é verdade” da sua equipa na época. “Há coisas a trabalhar”, referiu.

Sérgio Conceição aproveitou para reafirmar a sua certeza de que o FC Porto será campeão nacional e dá duas razões: “Qualidade do plantel e o trabalho que fazemos em conjunto”.

Mais uma vez, o treinador dos dragões não falou dos incidentes no túnel do Jamor com o técnico da Belenenses SAD.