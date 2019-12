Cimeira do clima. Negociações vão continuar madrugada dentro

A Cimeira do Clima (COP25) deveria ter terminado esta sexta-feira, mas prolongou-se durante todo o dia de sábado e continua agora madrugada dentro, este domingo. Após sucessivos adiamentos do plenário final, foi estabelecida pela presidente do encontro, a chilena Carolina Schmidt, uma nova meta: 2h30, hora de Portugal Continental.

“Estamos quase, é difícil, é complicado, mas vale a pena. Preciso de vocês, as pessoas dos nossos países precisam de vocês. Todo o nosso trabalho, durante estas duas semanas, só valerá a pena se chegarmos a um acordo”, apelou Schmidt, a ministra do Ambiente do Chile, dirigindo-se aos negociadores dos vários países.