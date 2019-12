Benfica derrota Braga e continua 100% vitorioso

O Benfica venceu, fora, a campeã nacional Sp. Braga por 2-0 e mantém-se invicto no campeonato nacional de futebol feminino.

Os golos das encarnadas no jogo grande da jornada 11 foram apontados na segunda parte, por Geyse e Darlene, este de grande penalidade.

As bracarenses entraram melhor em ambas as partes do encontro, mas as benfiquistas foram mais eficazes. Frente a frente esteve o Braga campeão nacional e o Benfica vencedor de Taça e Supertaça.

A equipa da Luz soma 33 pontos, mais três que o Sporting e oito que as arsenalistas.

Já no sábado, o Sporting tinha derrotado o Ouriense por 2-0.

11ª Jornada

Ouriense 0-2 Sporting

Futebol Benfica 1-3 Estoril Praia

A Dos Francos 1-2 Ovarense

Clube Albergaria 0-0 UR Cadima

Valadares Gaia 1-2 Marítimo

SC Braga 0-2 Benfica

Classificação

1- Benfica (74-1) 33 pontos

2- Sporting (54-6) 30

3- Sp. Braga (43-6) 25

4- Futebol Benfica (24-20) 18

5- Marítimo (20-25)18

6- Estoril Praia (20-20) 16

7- Ouriense (24-23) 14

8- Valadares Gaia (17-29) 14

9- Clube Albergaria (19-20) 11

10- Ovarense (15-30) 9

11- UR Cadima (10-42) 5

12- A Dos Francos (7-105) 0