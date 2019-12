Associação das Vítimas de Pedrógão Grande tem nova direção

Dina Duarte, uma das habitantes do Nodeirinho que mais se destacou no apoio às vítimas do fogo, sucede na liderança da associação a Nádia Piazza.

A nova direção da Associação, cuja lista se candidatou sob o lema "Renascer por todos", resulta "da vontade de alguns associados em ter uma abordagem de maior proximidade com todas as vítimas", recorda Dina Duarte.

Integram os novos corpos gerentes da AVIPG, cuja posse está agendada para 2 de janeiro, Rui Rosinha, o bombeiro de Castanheira de Pera que esteve meses hospitalizado (vice-presidente), Filipa Rodrigues (tesoureira) e José Carlos Santos (vogal), também feridos com gravidade, entre outros familiares de feridos ou vítimas.

As chamas que deflagraram em 17 de junho de 2017 no município de Pedrógão Grande, no interior do distrito de Leiria, e que alastraram a concelhos vizinhos, fizeram 66 mortos e 253 feridos, atingiram cerca de meio milhar de casas e quase 50 empresas, e devastaram 53 mil hectares de território, 20 mil hectares dos quais de floresta.