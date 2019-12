COP 25. Organizações falam em “desastre total” e “conclusões inaceitáveis”

As organizações não governamentais presentes em Madrid falam já num cenário de “desastre total” na cimeira COP 25, sobre o clima.

Com as negociações já a decorrer para lá do prazo final inicialmente previsto para a cimeira, as perspetivas de um acordo tornam-se cada vez mais distantes e as poucas conclusões que vão surgindo são consideradas “inaceitáveis” pelos ambientalistas.

Jennifer Morgan, da histórica organização Greenpeace, diz que “A Presidência Chilena mostra com estes textos que está sobretudo a escutar os poluidores e não o povo. A Presidência chilena da COP devia estar a defender-nos a todos, mas em vez disso faz a defesa do Japão, o Brasil e Estados Unidos.”

Jennifer Morgan acusou Brasil, Estados Unidos e Arábia Saudita de "cozinharem um acordo para traficarem [licenças de emissões de] carbono", permitindo-se que os créditos anteriores sejam mantidos num novo sistema de regulação que venha a surgir.

"A presidência chilena tinha uma única tarefa: proteger a integridade do Acordo de Paris e não deixar que fosse destruído pelo cinismo e pela ganância. Neste momento, falhou, ouviu os poluidores em vez de ouvir as pessoas", considerou.

A cimeira estava inicialmente prevista para o Chile, mas a instabilidade social naquele país levou a que fosse mudada para Madrid, com as autoridades chilenas a manterem, contudo, a presidência dos trabalhos.