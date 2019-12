Alerta nos Açores. Se jogar como na Áustria, Sporting arrisca derrota com o Santa Clara

Carlos Melo, presidente do núcleo sportinguista de São Miguel, espera que o seu clube se apresente nos Açores, frente ao Santa Clara, com atitude bem diferente da apresentada na Áustria, com o LASK Linz, num jogo em que o Sporting foi derrotado, por 3-0. Se assim não for, o resultado pode ser o mesmo.

"O Santa Clara está a jogar bom futebol e o Sporting, se quer ganhar, tem que suar a camisola e não pode fazer o jogo que fez ontem. Tem que entrar em campo com o espírito de vencer o Santa Clara, senão não ganha. O Benfica venceu o Santa Clara, mas podia ter empatado. Acontece que uma falta, que para mim não foi, deu origem a um livre onde resultou o empate do Benfica", observa Carlos Melo, em entrevista a Bola Branca.

Bilhetes vendidos a bom ritmo

Os leões estão longe da luta pelo título, ocupam o quarto lugar no campeonato, mas as circunstâncias, a juntar ao facto da partida estar marcada para uma segunda-feira, não esfria o interesse dos sportinguistas de São Miguel.

"Têm sido vendidos bastantes bilhetes e as claques vão apoiar a equipa. Também vamos receber, no nosso núcleo, a Patrícia Mamona que é madrinha da prova de São Silvestre aqui de Ponta Delgada e esperamos que a direção do Sporting também passe por lá para visitar o núcleo. Somos fiéis ao clube, seja o presidente que for. O atual presidente, para mim como presidente do núcleo, é o Frederico Varandas e temos que apoiar o nosso presidente. Fico triste pelas pessoas do nosso Sporting estarem divididas", lamenta.



